Проблемы с Ломаченко: промоутер украинца сделал важное заявление

Промоутер Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум опасается, что не сможет в короткие сроки вернуть украинца в США для проведения боя против Теофимо Лопеса.

"Сейчас у нас, к примеру, возникли проблемы с Ломаченко. Он вернулся в Украину, чтобы быть со своей семьей, это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы в короткие сроки привезти его в США. В этом я не уверен. Очевидно, что мы находимся в условиях запрета на путешествия. Нам не позволят снять запрет ради боксерского поединка, поэтому возникают проблемы с иностранными бойцами", – сказал Арум в интервью изданию BoxingNews24.

Василий Ломаченко и Боб Арум

Напомним, что изначально бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко планировался на 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэддисон Сквер Гарден", но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес назвал условие, при котором не будет драться с нашим соотечественником.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com