Проблемы с Ломаченко: промоутер украинца сделал важное заявление

6 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Промоутер Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум опасается, что не сможет в короткие сроки вернуть украинца в США для проведения боя против Теофимо Лопеса.

"Сейчас у нас, к примеру, возникли проблемы с Ломаченко. Он вернулся в Украину, чтобы быть со своей семьей, это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы в короткие сроки привезти его в США. В этом я не уверен. Очевидно, что мы находимся в условиях запрета на путешествия. Нам не позволят снять запрет ради боксерского поединка, поэтому возникают проблемы с иностранными бойцами", – сказал Арум в интервью изданию BoxingNews24.

Проблемы с Ломаченко: промоутер украинца сделал важное заявление

Василий Ломаченко и Боб Арум

Напомним, что изначально бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко планировался на 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэддисон Сквер Гарден", но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес назвал условие, при котором не будет драться с нашим соотечественником.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме “Ломаченко – Лопес” на OBOZREVATEL.

Автор

Проблемы с Ломаченко: промоутер украинца сделал важное заявление

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Проблемы с Ломаченко: промоутер украинца сделал важное заявление

6 часов ago

Усика пристыдили за дружбу с Россией: спортивные итоги 26 апреля

9 часов ago

В сети найдено видео самого жесткого боксерского поединка в истории

23 часа ago

“Вы даже не обезьяна”: ветеран АТО Остальцев распек Усика за “мир, дружба, жвачка” с Россией

1 день ago

Кадр дня: в Никарагуа в разгар пандемии прошел крупный турнир по боксу

1 день ago