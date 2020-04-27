“Облить грязью”: тренер Усика рассказал о преследовании украинцем в США

3 часа ago
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Тренер украинца Александра Усика Сегей Лапин рассказал о преследованиях со стороны средневеса Ивана Редкача, который ранее обвинил наставника супертяжа в наличии российского паспорта.

"Пребывая в Штатах на сборах, мы командой ходили в храм каждое воскресенье! Этот персонаж постоянно хотел увязаться с нами, звал в гости, всячески пытался подойти сфотографироваться с Александром. Поэтому меня абсолютно не удивил его лицемерный поступок, когда я увидел посты на официальной странице Instagram Ивана, где он попытался облить грязью чемпиона, хотя его главной целью было пропиариться на имени Александра Усика", – приводит слова Лапина XSPORT.

"Облить грязью": тренер Усика рассказал о преследовании украинцем в США

Александр Усик и Сергей Лапин

Instagram Сергея Лапина

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Лапин высмеял слова Редкача о его российском паспорте, показав свои документы об украинском гражданства.

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Автор

"Облить грязью": тренер Усика рассказал о преследовании украинцем в США

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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