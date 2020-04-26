Кадр дня: в Никарагуа в разгар пандемии прошел крупный турнир по боксу

5 часов ago
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В то время, когда весь спортивный мир замер из-за пандемии коронавируса, в Никарагуа организовали крупный боксерский турнир.

Перед началом поединков спортсменов обрабатывали особыми антисептическими средствами. Снимок, где боксер ждет своего выхода в ринг, принимая душ из спецраствора собрал множество просмотров в сети. Юзеры назвали его кадром дня.

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2020 Boxing can you imagine if your favorite fighter has to be cleaned before a fight ? What’s your thoughts? #Boxeo #Boxing #COVID19

Публикация от TVBOXEO (@tvboxeo) 25 Апр 2020 в 12:32 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

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Автор

Кадр дня: в Никарагуа в разгар пандемии прошел крупный турнир по боксу

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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