Кадр дня: в Никарагуа в разгар пандемии прошел крупный турнир по боксу

В то время, когда весь спортивный мир замер из-за пандемии коронавируса, в Никарагуа организовали крупный боксерский турнир.

Перед началом поединков спортсменов обрабатывали особыми антисептическими средствами. Снимок, где боксер ждет своего выхода в ринг, принимая душ из спецраствора собрал множество просмотров в сети. Юзеры назвали его кадром дня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

2020 Boxing can you imagine if your favorite fighter has to be cleaned before a fight ? What’s your thoughts? #Boxeo #Boxing #COVID19

Публикация от TVBOXEO (@tvboxeo) 25 Апр 2020 в 12:32 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com