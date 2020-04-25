Усик показал, чему учит дочь на карантине – опубликовано видео

5 часов ago
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Непобедимый украинский супертяж Александр Усик во время карантина решил дать урок бокса своей дочке.

"Раз-два! Раз-два! Теперь уклон, еще уклон. Нырочек, нырочек. И бьешь папе сюда", – помогал 10-летней Лизе советами Усик.

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👨‍👧❤️🥊

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 25 Апр 2020 в 7:22 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик заявил, что девушкам не место в боксе и смешанных единоборствах, потому что так они теряют свое обаяние и становятся грубыми.

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Автор

Усик показал, чему учит дочь на карантине - опубликовано видео

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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