Усик показал, чему учит дочь на карантине – опубликовано видео
Непобедимый украинский супертяж Александр Усик во время карантина решил дать урок бокса своей дочке.
"Раз-два! Раз-два! Теперь уклон, еще уклон. Нырочек, нырочек. И бьешь папе сюда", – помогал 10-летней Лизе советами Усик.
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👨👧❤️🥊
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик заявил, что девушкам не место в боксе и смешанных единоборствах, потому что так они теряют свое обаяние и становятся грубыми.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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