“Спутали его мысли”: Лопес снова пообещал нокаутировать Ломаченко

6 часов ago
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Американский боксер Теофимо Лопес, который является следующим соперником Василия Ломаченко, в очередной раз пообещал, что непременно нокаутирует украинца.

"Я с полной уверенностью могу сказать, что нокаутирую его. Мне неважно, какой рукой я это сделаю. Одна из них вырубит его", – сказал Лопес в интервью изданию Express.

"Спутали его мысли": Лопес снова пообещал нокаутировать Ломаченко

Теофимо Лопес

ESPN

Он отметил, что его отцу удалось задеть обычно молчаливого Ломаченко, который ранее показывал свою силу исключительно на ринге, но никогда не говорил о ней вслух.

"Вы знаете, мы спутали его мысли. Мой отец это сделал. Мы никогда ранее не видели, чтобы Ломаченко отвечал на выпады соперников. Он доказывал превосходство на ринге. Он побеждал боксеров и заставлял их уйти на покой. С нами он чувствует себя по-другому, он напуган. Он хочет победить и сказать: "Больше никогда не относитесь ко мне неуважительно"", – считает Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василий Ломаченко ответил на выпады американского боксера.

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Автор

"Спутали его мысли": Лопес снова пообещал нокаутировать Ломаченко

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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