“Кроме двух”: Белью высказался о перспективах Усика в супертяжелом весе

Бывший соперник украинца Александра Усика Тони Белью заявил, что наш соотечественник сумеет побить всех тяжеловесов, кроме Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

"Я думаю, что он побьет любого тяжеловеса, кроме двух здоровяков. Я думаю, что он недостаточно большой для того, чтобы победить Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Усика можно одолеть только за счет размера. Не поймите меня неправильно, в бою с Джошуа он будет выигрывать, но потом британец постепенно вымотает его ударами. Что касается Фьюри, то он просто не позволит украинцу к себе приблизиться. Настолько он большой", – цитирует слова боксера издание DailyStar.

Тони Белью и Александр Усик

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Напомним, что бой между Усиком и Белью состоялся в ноябре 2018 года и закончился нокаутом от украинца в восьмом раунде, несмотря на лидерство британца по очкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор Григорий Стангрит поделился мнением о перспективах Александра Усика в тяжелом весе.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com