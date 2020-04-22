“Мне лучше закрыть рот”: Усик сделал категоричное заявление

4 часа ago
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Украинский боксер Александр Усик считает, что девушкам не место в боксе и смешанных единоборствах, потому что так они теряют свое обаяние и становятся грубыми.

"Я считаю, что девушки не должны боксировать. Для меня женщина – это как цветок, который должен радовать глаз мужчины, о котором нужно заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать. Бокс и ММА, тем временем, заставляют женщин терять часть своего обаяния и становиться грубыми", – сказал Усик в интервью изданию Przeglad Sportowy.

"Мне лучше закрыть рот": Усик сделал категоричное заявление

Александр Усик и его жена

@usykaa

Боксер предложил несколько других занятий, которые бы больше подошли девушкам.

“Это моя точка зрения. Кто-то скажет, что я говорю чепуху, и мне лучше закрыть рот. Я сделаю это, но я снова повторяю, что против женских боевых искусств. Дамы могут сделать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство. Бокс – это жестокий вид спорта, здесь должны соревноваться настоящие мужчины”, – добавил украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что должен делать человек, чтобы достигать высоких результатов.

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Автор

"Мне лучше закрыть рот": Усик сделал категоричное заявление

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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