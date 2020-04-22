“Малограмотный мракобес”: Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

3 часа ago
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик вызвал бурю насмешек в сети после своего интервью, в котором связал Бога и коронавирус.

Особенно юзеров в интернете возмутили слова супертяжа, что "Бог так сильно любит нас, что он не желает нам ничего плохого".

"А тех что умерли не любит получается Бог?" – задаются резонным вопросом болельщики.

"Усик прост очередной малограмотный мракобес, который говорит глупости про какого-то поехавшего несуществующего Бога, который нас настолько любит, что посылает страдания на землю ", – отмечают пользователи всемирной паутины.

"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался, что испытал внутреннюю агрессию, когда узнал о закрытии церквей из-за пандемии коронавируса. В то же время он отметил, что со временем понял серьезность пандемии.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

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Автор

"Малограмотный мракобес": Усика высмеяли за слова про Бога и коронавирус

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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