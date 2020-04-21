Усик возмутился закрытием церквей: спортивные итоги 20 апреля

3 часа ago
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Украинский супертяж Александр Усик возмутился из-за закрытия церквей, а у столиці РФ умер 22-летний футболист московского "Локомотива".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 19 апреля.

Кроме того, российская спортсменка Анна Чехова наехала на СМИ из-за своих откровенных фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Краснопузые закрывают церкви": Усик возмутился из-за коронавируса

Названа дата матча "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы

"Не могу делать": Усик рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Российская конькобежка Анна Чернова наехала на СМИ из-за снимков в купальнике

Умер 22-летний футболист московского "Локомотива"

"Скатились": Уткину и Соловьеву указали на убожество в интернет-ссоре

Яркая блондинка в команде Усика и Ломаченко: фото диетолога боксеров

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Усик возмутился закрытием церквей: спортивные итоги 20 апреля

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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