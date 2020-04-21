Усик возмутился закрытием церквей: спортивные итоги 20 апреля
Украинский супертяж Александр Усик возмутился из-за закрытия церквей, а у столиці РФ умер 22-летний футболист московского "Локомотива".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 19 апреля.
Кроме того, российская спортсменка Анна Чехова наехала на СМИ из-за своих откровенных фото. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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