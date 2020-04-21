Непобедимый американский боксер извинился за расистский выпад в адрес Ломаченко

Непобедимый американский боксер Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) заявил, что не является расистом и выступает против дискриминации, в ответ на критику из-за его слов о бое с Василием Ломаченко.

Как сообщает издание The Independent, несколько дней назад темнокожий американец отвечал на вопрос о возможном поединке против украинца, сказав, что "никогда в жизни не проиграет белому парню, и ему все равно, что на это скажут другие".

Дэвин Хэйни

talkSPORT

Эти слова вызвали негодование социальных сетях не только среди обычных пользователей, но и среди боксеров. Его соотечественник Райан Гарсия написал, что боксеры "должны уважать друг друга вне зависимости от расы".

Вскоре после этого Хэйни заявил, что не является расистом и никогда им не был.

"Я не расист и никогда им не был. Я просто хочу достичь больших успехов. Я только что разговаривал с президентом WBC Маурисио Сулейманом и заверил его, что хочу быть примером для подражания и выступаю против дискриминации по всех ее проявлениях", – сказал американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Дэвина Хэйни Билл отправил Ломаченко на пенсию, сказав, что "очень короткая карьера" украинца подходит к концу.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com