Усик и Ломаченко записали новое видео с россиянами: спортивные итоги 19 апреля
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик записали совместное видео с российскими артистами, в котором поздравили Украину с Пасхой, а пропагандиста Владимира Соловьева поймали на лжи в скандале с Василием Уткиным.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 19 апреля.
Кроме того, Александр Усик изменил мнение о коронавирусе. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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