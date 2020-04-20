Лопес откажется от боя с Ломаченко: названо условие

1 час ago
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Теофимо Лопес, который является следующим соперником Василия Ломаченко, заявил, что откажется от поединка с украинцем, если на нем не будут присутствовать зрители.

"Этого не случится. Я не приму бой, если на нем не будет болельщиков. С ними и без них – это совершенно разные вещи. Именно фанаты создают уникальную атмосферу в Нью-Йорке и на "Мэддисон Сквер Гарден" (арене, где должен состояться поединок – Ред.). Это мой наркотик. А без зрителей это будет обычный спарринг, поэтому я откажусь. Я все делаю ради болельщиков", – цитирует Лопеса издание RingTV.

Лопес откажется от боя с Ломаченко: названо условие

Теофимо Лопес

Boxingnews

Напомним, что изначально поединок между Лопесом и Ломаченко должен был состояться 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец признался, что испытывает личную неприязнь по отношению к украинцу, и пообещал отбить ему голову.

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Автор

Лопес откажется от боя с Ломаченко: названо условие

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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