Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками

1 час ago
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Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко опубликовали видео, в котором в стихотворной форме поздравили Украину и украинцев с Пасхой.

В ролике вместе с боксерами снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука, российский иерей Андрей Долгополов, российский рэпер Баста, а также белорусский актер Андрей Свиридов.

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Христос Воскрес ☦️

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 18 Апр 2020 в 8:09 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В январе Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.

  • Это вызвало огромное недовольство среди подписчиков боксера, которые предложили включить его в следующий обмен военнопленными с РФ.

  • Отреагировал на видео и известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, поинтересовавшись, почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты.

  • Тренер Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту Ломаченко, который долгое время никак не реагировал на массовое недовольство.

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Автор

Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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