Знаменитый боксер устроил понты в ринге и был нокаутирован: в сети вспомнили легендарный бой

15 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

10 лет назад, 17 апреля 2010-го состоялся один из знаковых поединков эпохи между Лучианом Буте и Эдисоном Мирандой.

Колумбиец уверенно вел бой и в третьем раунде решил продемонстрировать свое преимущество перед румынским соперником. Боксер стал опускать руки, демонстративно показывая, что удары Буте не приносят ему никакого урона.

В какой-то из моментов Эдисон заигрался и пропустил мощнейший апперкот, отправивший его в тяжелый нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, гигантского сумоиста наказал крохотный соперник за понты перед боем. Курьезный эпизод произошел на турнире по сумо Daisoya в японском Тохоку. Видео со скоротечного выступления двух спортсменов стало вирусным в соцсетях.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор

Знаменитый боксер устроил понты в ринге и был нокаутирован: в сети вспомнили легендарный бой

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками

1 час ago

“Ситуация сложная”: Усик, призывавший идти в церковь во время коронавируса, признал ошибку

2 часа ago

Знаменитый боксер устроил понты в ринге и был нокаутирован: в сети вспомнили легендарный бой

15 часов ago

“Он не понимает”: Хэй назвал просчет Усика

17 часов ago

“Ему не позволят”: Ломаченко категорично высказался о бое с небитым американцем

2 дня ago