Российский чемпион Бетербиев неожиданно захотел боя с Усиком

Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев неожиданно высказался о желании провести поединок против украинца Александра Усика.

Чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC)и обидчик Александра Гвоздика ради такого готов подняться на одну весовую категорию выше.

Александр Усик и Александр Гвоздик

Fightnews.info

"Дайте мне побоксировать с Усиком в профессионалах, и я вам отвечу вопрос, кто из них лучше. Я буду драться с Усиком в первом тяжелом весе. Я буду весить максимум 85-86 килограммов. Мне хватит этого веса, чтобы с ним побоксировать. Тогда я вам отвечу на вопрос по поводу класса Усика и Гвоздика. Может, после боя вы сами все узнаете, и не будете спрашивать", – цитирует Бетербиева fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ополчился на критиков и ввел жесткие санкции в социальных сетях.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com