Российский чемпион Бетербиев неожиданно захотел боя с Усиком

8 часов ago
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Российский боксер полутяжелого веса Артур Бетербиев неожиданно высказался о желании провести поединок против украинца Александра Усика.

Чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC)и обидчик Александра Гвоздика ради такого готов подняться на одну весовую категорию выше.

Российский чемпион Бетербиев неожиданно захотел боя с Усиком

Александр Усик и Александр Гвоздик

Fightnews.info

"Дайте мне побоксировать с Усиком в профессионалах, и я вам отвечу вопрос, кто из них лучше. Я буду драться с Усиком в первом тяжелом весе. Я буду весить максимум 85-86 килограммов. Мне хватит этого веса, чтобы с ним побоксировать. Тогда я вам отвечу на вопрос по поводу класса Усика и Гвоздика. Может, после боя вы сами все узнаете, и не будете спрашивать", – цитирует Бетербиева fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик ополчился на критиков и ввел жесткие санкции в социальных сетях.

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Автор

Российский чемпион Бетербиев неожиданно захотел боя с Усиком

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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