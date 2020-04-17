Названо новое место боя Усик – Чисора

Промоутер Александра Усика сообщил, что бой украинца против Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии, но при одном условии.

"Если жесткий карантин, который сейчас действует в большинстве стран мира, закончится в Саудовской Аравии быстрее, чем в Британии, то есть вероятность, что бой Усик – Чисора состоится там", – сказал Александр Красюк в эфире Суспільне Спорт.

Напомним, что бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который был запланирован на 23 мая в Лондоне, официально перенесен на неопределенный срок.

Ранее

Хирн

заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Александра Усика и Дерека Чисоры. А сам британский боксер заявил, что готов пойти на радикальные меры ради боя с украинцем.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com