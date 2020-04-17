“Ему не позволят”: Ломаченко категорично высказался о бое с небитым американцем

7 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко уверен, что американцу Джервонте Дэвису не позволят подраться с ним в ближайшее время.

По мнению нашего представителя легкого веса, промоутеры непобедимого обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) не заинтересованы в проведении такого поединка.

"Ему не позволят": Ломаченко категорично высказался о бое с небитым американцем

Instagram Василия Ломаченко

"Прямо сейчас не думаю, что он собирается драться со мной. Он может хотеть драться со мной, но промоутеры не позволят ему сделать это. Кроме него наша весовая категория становится очень интересной. У нас много хороших имен в легком дивизионе. Не только чемпионы, но и те, которые входят в рейтинги. Так что я думаю, что это сложная весовая категория", – приводит слова Ломаченко BоxingScene.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский чемпион Теофимо Лопес сделал очередной дерзкий выпад в адрес Василия Ломаченко.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор

"Ему не позволят": Ломаченко категорично высказался о бое с небитым американцем

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Ему не позволят”: Ломаченко категорично высказался о бое с небитым американцем

7 часов ago

Российский чемпион Бетербиев неожиданно захотел боя с Усиком

8 часов ago

“Что он курит?” Боб Арум высмеял Джошуа из-за боя с Фьюри

11 часов ago

Названо новое место боя Усик – Чисора

1 день ago

Уайлдер назвал истинную причину поражения от Фьюри

1 день ago