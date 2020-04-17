“Что он курит?” Боб Арум высмеял Джошуа из-за боя с Фьюри

Промоутер украинца Василия Ломаченко из компании Top Rank Боб Арум был крайне удивлен, услышав о том, что Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри.

"Я не был осведомлен о том, что сказал Энтони Джошуа, пока вы мне об этом не сообщили. Честно, я не знаю, что он курит. Шансы на то, что Кубрат Пулев подождет, пока состоится этот бой, равны нулю. Тем более, Фьюри будет драться с Деонтеем Уайлдером", – цитирует слова Арума издание World Boxing News.

Боб Арум

Daily Mail

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель также остался не в восторге от того, что наговорил британский боксер.

"Я не уверен, что нужно каким-то образом комментировать эту ситуацию. Мы это уже проходили и нам больше нечего добавить. Мы с нетерпением ждем боя против Фьюри", – сказал Финкель.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа бросил вызов Тайсону Фьюри, несмотря на то, что у них обоих уже запланированы следующие поединки с другими боксерами.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com