Усик ополчился на критиков: спортивные итоги 15 апреля

Украинский супертяж Александр Усик решил избавиться от негативных комментариев в сети, а российские журналисты Владимир Соловьев и Василий Уткин устроили новую перепалку.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 апреля.

Кроме того, экс-игрок "Динамо" Олег Саленко устроил ссору с киевской полицией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com