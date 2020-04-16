Усик ополчился на критиков: спортивные итоги 15 апреля

4 часа ago
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Украинский супертяж Александр Усик решил избавиться от негативных комментариев в сети, а российские журналисты Владимир Соловьев и Василий Уткин устроили новую перепалку.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 апреля.

Кроме того, экс-игрок "Динамо" Олег Саленко устроил ссору с киевской полицией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик не выдержал негатив в свой адрес и принял меры

Саленко устроил хамский скандал с киевской полицией из-за карантина

"Бороться со свиньями": Соловьев ответил на вызов Уткина

"Невменяемый": у Юрана "сорвало крышу" после ответа Алиева на "Чей Крым?"

"Сняли с ИВЛ и умер": киберспортивный бизнесмен Бурдыко стал жертвой коронавируса

Вылечившийся спортивный журналист назвал парадокс коронавируса

"Трус! Хочу унизить тебя!" Уткин вызвал на баттл пропагандиста Соловьева

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

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Усик ополчился на критиков: спортивные итоги 15 апреля

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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