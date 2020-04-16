Ломаченко уничтожил Беринчика одной рукой: в сети показали видео

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко и другой представитель нашей страны в легком весе Денис Беринчик во время выступления в любителях часто проводили подготовку вместе.

Боксеры тренировались под руководством Анатолия Ломаченко. Спортсмены нередко спарринговали друг с другом. На странице Time Boxing UA в социальной сети Instagram было опубликовано архивное видео одного из таких "боев".

Беринчик с Василием Ломаченко

Instagram Дениса Беринчика

Ломаченко превосходил Денис по всем параметрам. При этом Василий практически не включал свою ударную левую руку. Несколько раз Беринчик пытался прижать соотечественника к канатам, но тот за счет взрывных движений спокойно уходил из-под прессинга.

Предлагаем вашему вниманию видео спарринга Ломаченко – Беринчик.

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Видео спарринга Василия Ломаченко с Денисом Беринчиком . . @time_boxing_ua #berinchyk #lomalopez #Lomachenko #loma #papachenko #greatest #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #champion #бокс #боксер #training

Публикация от TimE boxing UA 《TBU》 (@time_boxing_ua) 13 Апр 2020 в 7:13 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Александр Беспутин откровенно рассказал о работе с Василием и Анатолием Ломаченко.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com