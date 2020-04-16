“Больше шанса не будет”: Джошуа бросил вызов Фьюри

12 часов ago
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа вызвал на бой своего соотечественника Тайсона Фьюри, который владеет поясом WBC.

“Если ты действительно хочешь доказать, что являешься номером один, то давай драться. Я объединенный чемпион мира, а он владеет поясом WBC. Что это докажет? Наш бой поможет определить сильнейшего боксера в супертяжелом дивизионе, узнать имя абсолютного чемпиона", – сказал Джошуа в интервью изданию SkySports.

"Больше шанса не будет": Джошуа бросил вызов Фьюри

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В следующем поединке Энтони должен провести обязательную защиту титула против болгарина Кубрата Пулева, а Фьюри – третий бой против Деонтея Уайлдера. Тем не менее, Джошуа призывает их подождать своего шанса.

"Хочется попросить Пулева отойти в сторону, а Уайлдеру сказать, что у нас есть более серьезные дела: "Наслаждайся своим алабамским цыпленком, пока мы будем шуметь в Великобритании". Этот бой должен состояться, потому что больше такого шанса не будет", – добавил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально планировалось, что третий бой между Уайлдером и Фьюри состоится летом, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на другую дату.

Поединок между Джошуа и Пулевым, запланированный на 20 июня, был также отменен.

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Автор

"Больше шанса не будет": Джошуа бросил вызов Фьюри

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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