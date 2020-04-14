Российский боксер Беспутин высказался о Ломаченко

9 часов ago
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Российский боксер Александр Беспутин рассказал о том, какую роль в его карьере сыграли тренировки под руководством Анатолия Ломаченко.

Чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе, который попался на допинге, отметил, что Василий и его отец научили его многому.

Российский боксер Беспутин высказался о Ломаченко

Александр Беспутин (справа)

Matchroom Boxing

"С Васей я готовился на протяжении нескольких лет. В 2015 году я подошел к Васе: "Не против, братишка?" – "Не против". Подошел к Анатолию Николаевичу Ломаченко: "Саша, у нас все открыто". В итоге, Вася и Анатолий Николаевич мне очень сильно помогли. Научили словом и делом. Четыре-пять подготовок мы провели вместе. Несколько раз боксировали в одном вечере. И в других подготовках я отталкивался от плана, который составил Анатолий Ломаченко", – заявил Беспутин в интервью "Советскому спорту".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Теофимо Лопес сделал новый дерзкий выпад в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко.

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Автор

Российский боксер Беспутин высказался о Ломаченко

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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