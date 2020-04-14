“Это не шутка”: у Усика заявили о бое на “Олимпийском”

Команда Александра Усика уже в ближайшее время планирует организовать в Киеве на НСК "Олимпийский" чемпионский бой украинского боксера.

Об этом в прямом эфире страницы Ukraine Boxing в социальной сети Instagram заявил глава промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

"Усик 100% соберет полный НСК "Олимпийский". Мы об этом очень серьезно думаем. Это не шутка и не пустые слова. Если мы говорим о том, чтобы продать весь стадион, то соперник, конечно, не должен выезжать на коляске. Усик должен стать чемпионом мира, он должен проводить защиту пояса. А делать это можно против боксеров, которые находятся в рейтингах, а там крайне редко бывают случайные персонажи. Поэтому однозначно это должен быть солидный соперник", – сообщил Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Красюк назвал последние высказывания Александра Усика о декоммунизации в Украине и оправдании россиян за аннексию Крыма и войну на Донбассе личным мнением боксера.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com