Джошуа отказался от боя с Усиком: спортивные итоги 13 апреля

Украинский супертяж Александр Усик должен получить чемпионский пояс WBO, а футбольный Евро-2020 может изменить состав хозяев.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 13 апреля.

Кроме того, бывший футболист сборной Колумбии рассказал о жуткой истории с наркоманами. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com