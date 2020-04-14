Джошуа отказался от боя с Усиком: спортивные итоги 13 апреля

25 минут ago
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Украинский супертяж Александр Усик должен получить чемпионский пояс WBO, а футбольный Евро-2020 может изменить состав хозяев.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 13 апреля.

Кроме того, бывший футболист сборной Колумбии рассказал о жуткой истории с наркоманами. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик получит пояс: промоутер сообщил об отказе Джошуа от боя с украинцем

Украина примет Евро-2020? СМИ сообщили о неожиданном развитии событий

Корову игрока сборной Колумбии Мигеля Борхи изнасиловали наркоманы

Усика пообещали "переехать" в России

Президент "Брешии" не позволит своей команде доигрывать сезон из-за коронавируса

Лидер сборной Украины рассказал о том, как столкнулся с коронавирусом

Грабитель, забравшийся в дом бойца UFC Энтони Смита, оказался ненормальным

Стал известен результат теста Александра Алиева на коронавирус

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Читайте все новости по теме “Евро-2020” на OBOZREVATEL.

Автор

Джошуа отказался от боя с Усиком: спортивные итоги 13 апреля

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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