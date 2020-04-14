Джошуа отказался от боя с Усиком: спортивные итоги 13 апреля
Украинский супертяж Александр Усик должен получить чемпионский пояс WBO, а футбольный Евро-2020 может изменить состав хозяев.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 13 апреля.
Кроме того, бывший футболист сборной Колумбии рассказал о жуткой истории с наркоманами. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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