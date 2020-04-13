Усик получит пояс: промоутер сообщил об отказе Джошуа от боя с украинцем

11 часов ago
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Украинский супертяж Александр Усик в ближайшие 12 месяцев получит чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом заявил промоутер небитого кубинского боксера Фрэнка Санчеса Майк Борао. По его мнению, нынешний обладатель пояса Энтони Джошуа откажется от своего титула.

Усик получит пояс: промоутер сообщил об отказе Джошуа от боя с украинцем

Усик – Джошуа

"Джошуа освободит пояс WBO, чтобы не проводить защиту с Усиком. Просто предположение, но я думаю, что Усик в конечном итоге выиграет вакантный титул WBO в супертяжелом весе в течение следующих 12 месяцев. Фрэнк находится в хорошей позиции, чтобы бороться за чемпионство WBO, в случае, если так произойдет", – цитирует Барао Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации бокса России Умар Кремлев пообещал, что Мурат Гассиев "переедет" Александра Усика в матче-реванше.

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Автор

Усик получит пояс: промоутер сообщил об отказе Джошуа от боя с украинцем

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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