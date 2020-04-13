Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в коронавирус

3 часа ago
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Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в серьезность коронавируса, поэтому не призывает своих детей оставаться дома.

"Этот день ничем не отличается от предыдущего. Я не заперт дома, как и мои дети. Я не верю в то, что люди болеют и умирают от коронавируса. СМИ правят миром. Мне кажется, что они просто используют страх, чтобы нас контролировать. Я не знаю, зачем они это делают, но не верю тому, что читаю в прессе", – цитирует слова Кроуфорда издание SportingNews.

Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в коронавирус

Теренс Кроуфорд

Отчасти он считает, что опасность преувеличена, поскольку некоторые люди все еще выполняют свою работу.

"Если все настолько плохо, то почему люди все еще занимаются уборкой мусора, а полицейские охраняют правопорядок? Если бы я был копом в такой опасной ситуации, то не выходил бы на работу", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский боксер Александр Усик призвал украинцев не забивать себе голову коронавирусом.

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Автор

Теренс Кроуфорд заявил, что не верит в коронавирус

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

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