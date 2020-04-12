“Нет яиц”: Лопес назвал “истинную причину” побед Ломаченко

17 часов ago
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Американский чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) заявил, что успех украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) связан исключительно со слабовольностью его соперников.

"Нет яиц": Лопес назвал "истинную причину" побед Ломаченко

Теофимо Лопес

BoxingScene

"Василию нравится шаг за шагом изматывать соперников легкими ударами. Ты даже их не замечаешь, но затем они превращаются в мощные выстрелы. Это заставляет всех соперников Ломаченко сдаваться. Все сдаются Ломаченко на табуретке, ведь у них нет яиц, чтобы встать и драться. Меня же можно будет вынести только на носилках", – цитирует Лопеса Boxing News 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо не исключил того, что поединок против украинца Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе может вообще не состояться.

Напомним, что поединок украинца с Лопесом должен был состояться 30 мая 2020 года. Букмекеры уже назвали фаворита встречи.

О возможности переноса поединка Ломаченко – Лопес впервые заговорил Боб Арум.

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Автор

"Нет яиц": Лопес назвал "истинную причину" побед Ломаченко

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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