Украинский боксер Иван Редкач нарушил карантин и сбежал от полицейского

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) едва не был задержан полицией Лос-Анджелеса, за нарушение карантина в США.

На своей странице в Instagram 33-летний уроженец Шостки выложил видео, где во время пробежки по берегу океана его пытается догнать коп. Увидев правоохранителя украинец включил скорость и избежал ареста.

"Я на пробежке на Санта-Монике. Я если что быстро бегаю", – подписал ролик Редкач

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Я на пробежке на Санта Монике видео оператор @voroboo Run Vanya Run 🤘🏿 Я если что быстро 💨 бегаю

Публикация от Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 10 Апр 2020 в 11:33 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач уступил Дэнни Гарсии решением судей в главном бою вечера в Бруклине 25 февраля.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com