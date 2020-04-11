Украинский боксер Иван Редкач нарушил карантин и сбежал от полицейского
Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 KO) едва не был задержан полицией Лос-Анджелеса, за нарушение карантина в США.
На своей странице в Instagram 33-летний уроженец Шостки выложил видео, где во время пробежки по берегу океана его пытается догнать коп. Увидев правоохранителя украинец включил скорость и избежал ареста.
"Я на пробежке на Санта-Монике. Я если что быстро бегаю", – подписал ролик Редкач
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Я на пробежке на Санта Монике видео оператор @voroboo Run Vanya Run 🤘🏿 Я если что быстро 💨 бегаю
Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Редкач уступил Дэнни Гарсии решением судей в главном бою вечера в Бруклине 25 февраля.
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Автор
Максим Богданов
По материалам: www.obozrevatel.com
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