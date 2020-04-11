“Основательно воняет”: Усика затравили в сети после слов про Россию

Знаменитый украинский супертяж Александр Усик нарвался на поток оскорблений в интернете, после своих слов о том, что "россияне не виноваты в том, что произошло, что наши царьки что-то там не поделили".

Александр Усик

Lb

Пользователи интернета не смогли сдержать своих эмоций, комментируя такие высказывания боксера.

"Консерва вскрылась давно. Теперь она уже основательно воняет. Для полного ва*ного бинго не хватило фразы о том, что нас поссорили пиндосы. Это самая худшая категория людей в стране. Не открытые ва*ники, не открытые предатели. А те, кто думает, что "нас пасорили палитики", – пишут юзеры.

@tribuna.com

@tribuna.com

@tribuna.com

@tribuna.com

@tribuna.com

@tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам. Он также оценил работу Владимира Зеленского на посту президента нашей страны и привел пример идеального для себя главы государства.

Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com