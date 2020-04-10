WBC сделал заявление о камбэке Кличко

60 минут ago
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Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко имеет высокие шансы вернуться на ринг и вновь доминировать в супертяжелом весе.

Такое мнение выразил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в интервью Luckypunch.

WBC сделал заявление о камбэке Кличко

Владимир Кличко

"Братство Кличко"

"Владимир после завершения карьеры остается в отличной форме. Он точно может вернуться и сделать это успешно. Однако я считаю, что ему нужно продолжать развивать свою жизнь вне ринга, ведь в ней он тоже очень успешный. Правда, сердце боксеров очень большое и не так легко забыть свою спортивную карьеру, поэтому посмотрим, что будет дальше. Это будет его решение, но, глядя на него, его имя уже вписано золотыми буквами в историю бокса", – сказал функционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского супертяжа Александра Усика призвали лишить гражданства после его критики декоммунизации и оправданиях россиянин из-за войны на Донбассе.

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Автор

WBC сделал заявление о камбэке Кличко

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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