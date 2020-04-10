Иванушка-дурачок: в сети показали, как Усик перестал быть украинцем

2 часа ago
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Украинский бывший абсолютный чемпион тяжелого веса Александр Усик вызвал насмешки в сети своим внешним видом во время интервью с YouTube-каналом "Эхо Киева".

Спортсмен отметился скандальными высказываниями о декоммунизации в Украине и участии России в войне на Донбассе. Заявления Усика вызвали шквал критики со стороны фанатов, которые так же решили сравнить, как выглядел Усик во время Олимпиады-2012 и сейчас.

В Telegram-канале известного политолога Тараса Берзовца появилось соответствующие фото. "Был козак. Стал Иванушка-дурачок", – едко подписан снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика призвали лишить украинского гражданства. Кроме того, сам боксер рассказал о том, что митрополит Онуфрий разрешил ему бить депутатов, которые тому не нравятся.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор

Иванушка-дурачок: в сети показали, как Усик перестал быть украинцем

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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