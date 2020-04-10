“Я ему сейчас п***ану!” Усик эпично сходил в театр

5 часов ago
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Украинский супертяж Александр Усик стал участником одного из выступления театра абсурда "Воробушек".

Спортсмен вместе с коллективом показал несколько комедийных миниатюр. Особенно зрителям понравился номер, во время которого актеры хамили боксеру и обещали его избить.

Усику досталась роль лучшего ученика в танцевальной школе, где обучают тектонику, а на сцену он вышел в маске. В одном из моментов участники "Воробушка" пошутили, что боксер украл у одного из них два ребра. "Да? Так я сейчас ему п***ану", – сказал другой актер театра.

В зале раздались аплодисменты, а когда Усик снял маску, они переросли в овацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика призвали лишить украинского гражданства после его высказываний о декоммунизации Украины и участии России в войне на Донбассе.

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Автор

"Я ему сейчас п***ану!" Усик эпично сходил в театр

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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