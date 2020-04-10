“Без совести, без Родины”: Усика призвали лишить гражданства

Украинский боксер Александр Усик должен быть лишен гражданства после того, как он осудил декоммунизацию в стране, а также оправдал россиян за происходящее в Крыму и на Донбассе.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter выразил известный блогер Крымский бандеровец.

Усик мило побеседовал с Бондаренко.Сказал,что тащится от Лукашенко, на что Бондаренко сказала, что не будет спрашивать его о путине,т.к.ему еще карьеру в Украине продолжать – похихикали.Считают,что войну надо остановить,"признав наконец,что это внутренний конфликт".Крым пофиг чей pic.twitter.com/GJ7UzjrPPY

— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) April 9, 2020

"Усик мило побеседовал с Бондаренко. Сказал, что тащится от Лукашенко, на что Бондаренко сказала, что не будет спрашивать его о Путине, так как ему еще карьеру в Украине продолжать – похихикали. Считают, что войну надо остановить, "признав наконец, что это внутренний конфликт". Крым пофиг чей. Твари, просто твари, без совести, без Родины, без чести. Вот таких надо сажать, лишать гражданства, они не меньшее зло, чем российские войска на нашей земле", – прокомментировал он интервью Усика YouTube-каналу "Эхо Киева".

Твари, просто твари, без совести, без Родины, без чести. Вот таких надо сажать, лишать гражданства, они не меньшее зло, чем российские войска на нашей земле. Ваторылые в комментариях оргазмируют и на Усика, и на Бондаренко. Осторожно, блевтоное видео https://t.co/PsNjcncHJX 2/2

— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) April 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик назвал Александра Лукашенко лучшим на сегодняшний день президентом.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com