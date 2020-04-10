Алексиса Навидада застрелили в ходе бандитских разборок

9 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

22-летний боксер из Сальвадора Алексис Навидад был застрелен напротив своего дома двумя членами бандитской группировки.

Как сообщает издание Essentially Sports, жертвами нападения стали он и еще двое человек, которые вместе с ним находились возле дома боксера. Врачи констатировали его смерть по приезду в больницу. Мотивы преступления остаются неизвестными.

Алексиса Навидада застрелили в ходе бандитских разборок

Алексис Навидад

Twitter

Президент ассоциации бокса страны Ямил Букеле отверг предположение о том, что Навидад был как-то связан с бандитскими группировками. Он заявил, что Алексис был полностью предан спорту с 14 лет.

Боксер провел свой первый и единственный профессиональный бой 18 ноября 2017 года, выиграв его по решению судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный боец смешанных единоборств промоушна Bellator Исайя Чепмен был застрелен возле своего дома.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор

Алексиса Навидада застрелили в ходе бандитских разборок

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

WBC сделал заявление о камбэке Кличко

59 минут ago

Иванушка-дурачок: в сети показали, как Усик перестал быть украинцем

2 часа ago

“Я ему сейчас п***ану!” Усик эпично сходил в театр

5 часов ago

Алексиса Навидада застрелили в ходе бандитских разборок

9 часов ago

“Без совести, без Родины”: Усика призвали лишить гражданства

12 часов ago