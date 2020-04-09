Усик назвал единственную причину, почему не уехал из Украины

Украинский боксер Александр Усик признался, что остается в Украине лишь потому, что везде кроме нашей страны чувствует себя чужаком.

"Мне здесь хорошо. Где родился, там и пригодился. Я там чужак. Везде, куда я еду, я чужак. Я езжу боксировать в Америку – я эмигрант. Да, они за меня болеют, они меня поддерживают и мне аплодируют. Но они мне хлопают как приезжему. Мы везде чужаки. У меня в паспорте написано: украинец. Где ты родился? В Украине. Переезд в другую страну? Блин, не хочу этого делать. Даже думать не хочу", – заявил Усик в интервью на YouTube-канале Эхо Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Усик признался, что предстоятель бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий разрешил ему бить депутатов.

Кроме того, Александр Усик резко осудил декоммунизацию в Украине. Также крымчанин отметил, что рассчитывал на перемены в нашей стране с приходом на пост президента Владимира Зеленского.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com