“Что происходит?” Усик оценил Зеленского и восхитился Лукашенко

Украинский супертяж Александр Усик заявил, что рассчитывал на перемены в Украине с приходом на пост президента Владимира Зеленского.

При этом спортсмен отметил, что глава государства не способен что-то изменить сам, а идеалом президента назвал белорусского лидера Александр Лукашенко.

"С приходом Зеленского и его команды были надежды, что что-то изменится. Но что один он может сделать? Я не защищаю ни одного президента. Они сами туда окунаются, сами на это идут. Знаете, кто мне нравится из нынешних президентов? Лукашенко. Он с я***ми мужик, огроменными стальными я***ми. Он принимает правильные решения. Президент – это большой менеджер. Если бы сейчас была возможность выпить с Зеленским чай, первое чтобы спросил: "Владимир Александрович, что происходит? Куда мы идем?" – сказал Усик в интервью YouTube-каналу "Эхо Киева".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко осудил декоммунизацию в Украине.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com