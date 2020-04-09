“Червяк внутри”: Усик отметился откровенным высказыванием

Украинский боксер Александр Усик выразил уверенность в том, что для достижения высоких результатов человек обязан быть позитивно настроен.

По его мнению, в мире нет нехороших людей, но есть поступки, которые делают их плохими.

"Мне кажется, у всех, если взять детские воспоминания, для того, чтобы что-то достигать чего-то, тобой должно что-то двигать. Но тобой должна двигать доброта, любовь. В мире нет плохих людей. Есть плохие поступки. А человек на самом деле – это образ Создателя. Он всегда хороший. Но вот эти плохие поступки, которые сидят в хорошем теле, не дадут человеку достичь результатов. Если есть червяк внутри, высоты в жизни нет", – сказал Усик для своего официального YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский комментатор Григорий Стангрит оценил шансы Александра Усика в супертяжелом весе.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com