Артур Бетербиев готов провести реванш с Гвоздиком

6 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) заявил, что готов снова подраться с Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО), если украинец завоюет чемпионский титул.

"Обычно реванша требуют, когда человек от шального удара упал, или раздельное решение судей. А так… Если в будущем придется с ним встретиться, то никаких проблем, буду рад встретиться. Для меня это тоже будет интересно. Сейчас в реванше смысла нет, но вдруг он станет чемпионом мира, у него будет пояс. Тогда буду рад с ним побоксировать еще раз", – цитирует слова Бетербиева издание Спорт-Экспресс.

Артур Бетербиев готов провести реванш с Гвоздиком

Артур Бетербиев

Напомним, что 18 октября 2019 года Бетербиев одержал победу над Гвоздиком техническим нокаутом в 10-м раунде и нанес ему первое поражение в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянин заявлял, что не хочет реванша с украинцем, потому что хочет двигаться дальше.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме “Гвоздик – Бетербиев” на OBOZREVATEL.

Автор

Артур Бетербиев готов провести реванш с Гвоздиком

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

“Только кости не ломать”: Онуфрий разрешил Усику бить украинских депутатов

11 минут ago

Усик ответил на вопрос, чей Крым

1 час ago

Александр Усик рассказал об отношении к россиянам

2 часа ago

“Что происходит?” Усик оценил Зеленского и восхитился Лукашенко

4 часа ago

“Те, кто хотят, пусть повесятся”: Усик резко высказался о декоммунизации в Украине

5 часов ago