Президент WBC назвал главную проблему Усика

6 часов ago
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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал габариты Александра Усика его главной проблемой в поединках с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Президент WBC назвал главную проблему Усика

Александр Усик

Гордон

"Проблема Усика в его размерах. Для хэвивейта он недостаточно большой. Ему нужно работать над этим моментом. В поединке с Фьюри или Джошуа ему нужно стараться выехать за счет техники. Но нет сомнений в том, что он сможет с ними конкурировать", – сказал Сулейман в прямом эфире Instagram luckypunchnet.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маурисио Сулейман надел кепку с украинский символикой во время своей традиционной утренней пробежки.

Накануне известный российский комментатор Григорий Стангрит поделился мыслями о перспективах украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе.

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Автор

Президент WBC назвал главную проблему Усика

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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