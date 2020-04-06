Знаменитый боксер усомнился в причинах коронавируса: спортивные итоги 5 апреля
Британский боксер Амир Хан назвал удивительную версию появления коронавируса, а в сети вспомнили один из величайших нокаутов в истории бокса.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 5 апреля.
Кроме того, украинский баскетболист Вячеслав Бобров рассказал о том, как излечился от коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Автор
Александр Чеканов
По материалам: www.obozrevatel.com
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