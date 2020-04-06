“Посмотреть в глаза”: Ломаченко ответил на выпады Лопеса

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко выразил уверенность в том, что план американца Теофимо Лопеса запрессинговать соперника в предстоящем бою только облегчит ему задачу.

Он также отметил, что его будущий оппонент является неудобным и сильным боксером.

"Это облегчит мне задачу, если он решит меня задавить. Самое интересное для меня – это посмотреть в его глаза и глаза отца и увидеть их реакцию после боя. У него непростой стиль. Легко бороться с атакующими бойцами, которые идут вперед. Это намного проще. Победителем станет тот, у кого лучший боксер IQ. Мы увидимся на ринге. Он хороший боксер, хороший боец, он молод, и он голоден, и у него большая сила. Я хочу этот бой, потому что он чемпион мира, и у него мой пояс – титул IBF", – рассказал Ломаченко в интервью Top Rank.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес неожиданно назвал причину, по которой может не выйти на поединок против Василия Ломаченко.

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Автор

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com