“Думает обо мне в сауне”: Кличко высмеял Фьюри

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко высмеял высказывания Тайсона Фьюри о его ментальной победе над украинцем в сауне перед очным поединком в 2015 году.

Тогда, по версии британца, он сумел провести в парилке больше времени, чем Владимир, перед этим якобы заключив с ним пари.

IF YOU CAN'T STAND THE HEAT…🔥

The seeds to @Tyson_Fury's incredible victory over @Klitschko may have been sowed many years before in a place you really wouldn't expect… pic.twitter.com/6IhbaaMHbU

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 5, 2020

"Продолжаю читать волнительные истории о воспоминаниях Фьюри и сауне. Очевидно, что это соревнования, в котором я участвовал, было в его голове. Жутковато, что этот человек продолжает думать/мечтать обо мне в сауне", – написал Кличко-младший на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко жестко обратился к украинцам из-за пандемии коронавируса и карантина.

