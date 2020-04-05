Усика оскорбили в интернете – боксер в ответ не сдержался

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) унизительно ответил на оскорбительный комментарий в свой адрес во время прямой трансляции в Instagram.

"Вот, смотрите, прописали. Молодец! Ты, который мне это пишешь, ты знаешь, что ты написал – первое слово "просто", а затем начал сквернословить. Это написало расстояние. Это написал интернет. Дружище, ты сейчас видишь меня, а я тебя – не вижу. Я говорю тебе, что ты трусишка, который никогда в жизни при встрече тет-а-тет такого не скажет. Ты будешь стоять на расстоянии и ждать своей очереди, чтобы сфотографироваться", – ответил Усик.

Ранее Усик назвал украинцев нытиками, недостойными огромных денег и призвал довольствоваться тем, что у них сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Усик подразнил своих подписчиков в Instagram символом партии одиозного пророссийского блогера Анатолия Шария.

Напомним, что в августе прошлого года Усик попал в скандал, когда принял участие в совместном эфире с Шарием и признался, что следит за его деятельностью.

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Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com