“Ложь! Это не из Китая”: боксер Амир Хан “нашел” причину коронавируса

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-5, 21 KO) заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

Амир Хан

"Я не думаю, что это приходит из Китая. Это ложь. Люди говорят, что китайцы ели летучих мышей и змей и яды, все вперемешку. Что это за хрень? Вы верите в это? Я – нет. Вы думаете, что нет ничего общего с 5G вышками, которые строятся? Есть, это все сделано людьми. Вышки строят не без причин – они тестируют 5G. Это может быть контроль популяции – избавление от многих из нас, особенно когда они сказали, что под наибольшей угрозой пожилые люди", – цитирует британца Boxing Scene.

Амир уверен, что каждый раз, когда появляется связь нового поколения, возникает какая-то эпидемия.

"Вернемся в 2002, когда 3G был представлен миру, была вспышка вируса. Потом в 2009, когда появился 4G, была вспышка свиного гриппа. 2020, ребята – 5G, прорыв коронавируса. Все скажут, что Амир Хан потерял голову. Они попробуют изолировать меня, говоря, что этот парень принял слишком много ударов в голову", – сказал Хан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года Хан добыл досрочную победу над Билли Дибом (45-6, 26 KO) и завоевал пояс WBC International.

Узнай первым итоги “коронавирусного” сезона УПЛ у нас в Telegram!

Автор

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com