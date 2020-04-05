Дочь Мейвезера Иянна арестована за вооруженное нападение

17 часов ago
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Дочь знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера Иянна арестована. Девушка обвиняется в нападении с применением холодного оружия, сообщает TMZ.

Дочь Мейвезера Иянна арестована за вооруженное нападение

Иянна Мейвезер

У 19-летней дочери американца произошел конфликт с девушкой, которую она застала со своим молодым человеком рэпером NBA Youngboy в его доме.

Увидев рядом с ним другую, Иянна представилась девушкой рэпера и попросила соперницу покинуть помещение.

Между девушками начался конфликт. В результате в руках Иянны оказались ножи, с которыми она набросилась на незнакомку.

Утверждается, что дочь Мейвезера нанесла потерпевшей два удара. На данный момент жертва находится в больнице и о её состоянии ничего неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта бывшую жену Флойда Мейвезера Джози Харрис нашли мертвой в ее автомобиле.

18 марта дядя Флойда Мейвезера Роджер, который являлся одним из самых известных тренеров в истории бокса, умер в возрасте 58 лет.

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Автор

Дочь Мейвезера Иянна арестована за вооруженное нападение

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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