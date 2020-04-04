В семье боксера Энтони Ярда вторая смерть за неделю от коронавируса

9 часов ago
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Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Энтони Ярд рассказал, что коронавирус забрал у него второго члена семьи за неделю.

В семье боксера Энтони Ярда вторая смерть за неделю от коронавируса

Энтони Ярд

@mranthonyyarde

"Мы потеряли мою бабушку из-за этого вируса. Мой отец и его мать умерли с разницей в несколько дней. Покойся с миром, папа. 27.03.20. Покойся с миром, бабушка. 02.04.20. Всем сердцем с теми, кто страдает в это время", – написал Ярд в сторис.

В семье боксера Энтони Ярда вторая смерть за неделю от коронавируса

Энтони Ярд сообщил о смерти бабушки

Напомним, что 27 марта у Энтони Ярда умер отец, который до того не испытывал проблем со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Ярд бился за титул чемпиона мира с россиянином Сергеем Ковалевым и проиграл ему нокаутом.

23 марта экс-тренер каталонского "Эспаньола" Бенито Жоанет скончался от коронавируса. COVID-19 ухудшил и без того плохое состояние тренера.

Ранее от коронавируса скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренцо Санс.

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Автор

В семье боксера Энтони Ярда вторая смерть за неделю от коронавируса

Максим Богданов

По материалам: www.obozrevatel.com

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