Бой Джошуа – Пулев официально отменен из-за коронавируса

Бой между чемпионом WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым не состоится 20 июня.

Поединок между британским и болгарским боксерами перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

‪Confirmed: #JoshuaPulev has been postponed. ‬ ‪A new date for the event is currently being worked on. ‬ ‪We will announce any updates in due course and continue to explore the possibility of hosting this fight at the Tottenham Hotspur Stadium.‬

21 марта стало известно, что встреча украинского чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом также не состоится в запланированную дату.

Кроме того, из-за эпидемии сорван поединок Александр Усик – Дерек Чисора.

