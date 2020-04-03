Эдди Хирн придумал, как провести бой Джошуа – Фьюри в 2020 году

9 часов ago
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Александра Усика, рассказал, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри могут подраться в 2020 году, если Деонтей Уайлдер согласится подождать.

Он считает, что Боб Арум будет не против перенести поединок Джошуа против Пулева, чтобы провести супербой британца против Фьюри, но последнее слово в этом случае может остаться за Уайлдером.

Эдди Хирн придумал, как провести бой Джошуа - Фьюри в 2020 году

Эдди Хирн

"Я думаю, что многое тут зависит от Деонтея Уайлдера. Готов ли он взять деньги, чтобы немного подождать (третьего боя с Фьюри – Ред.). Чтобы узнать, возможен ли этот вариант, нужно поговорить с Бобом Арумом и Элом Хэйманом", – сказал Хирн в интервью информагентству Sky Sports.

Промоутер также добавил, что если у Джошуа будет один бой в 2020 году, то он предпочел бы провести его против самого сильного соперника – Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авторитетный журналист издания The Athletic сообщил дату третьего боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме “реванш Уайлдер – Фьюри” на OBOZREVATEL.

Автор

Эдди Хирн придумал, как провести бой Джошуа - Фьюри в 2020 году

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com

admin

See author's posts


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Эдди Хирн придумал, как провести бой Джошуа – Фьюри в 2020 году

9 часов ago

Теофимо Лопес назвал топ-5 боксеров мира

10 часов ago

Знаменитый украинский теннисист обратился к Илону Маску из-за коронавируса

1 день ago

Усик – Фьюри: Гассиев дал прогноз

1 день ago

Спарринг-партнер Джошуа попался на публикации детской порнографии

1 день ago