Усик – Фьюри: Гассиев дал прогноз

5 часов ago
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Российский боксер Мурат Гассиев хотел бы увидеть поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По мнению Гассиева, британец на сегодняшний день является сильнейшим супертяжем планеты, а украинец может составить ему достойную конкуренцию.

"Я всегда говорил, что Фьюри сейчас №1 в хевивейте. И у него сейчас никто не выиграет. Думаю, Усик сможет что-то показать в таком противостоянии. Они немножко похожи – один постоянно раздергивает и двигается, Усик тоже. Было бы интересно посмотреть их бой. Усику сейчас самое главное отбоксировать с Чисорой. А там уже видно будет. Усик ничем не уступает тем супертяжам, которые есть. И габаритами он не очень маленький", – сказал Гассиев в интервью YоuTube-каналу "Ушатайка".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик должен был сразится с Дереком Чисорой 23 мая, однако бой перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Автор

Усик – Фьюри: Гассиев дал прогноз

Александр Чеканов

По материалам: www.obozrevatel.com

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