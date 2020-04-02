Контактировал с Усиком: российский тренер заразился коронавирусом

Российский тренер Антон Кадушин, контактировавший с украинцем Александром Усиком после отмены лицензионного олимпийского турнира по боксу в Лондоне, заразился коронавирусом.

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"Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо", – написал Кадушин у себя в Instagram и рассказал о своем самочувствии.

Антон Кадушин, Александр Усик и Глеб Бакши

@antonkadushin

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Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо💪🏽💪🏽💪🏽

Публикация от Антон Кадушин (@antonkadushin) 1 Апр 2020 в 4:22 PDT

Стоит отметить, что за неделю до болезни россиянин опубликовал совместную фотографию с Александром Усиком и своим подопечным Глебом Бакши, написав, что "коронавируса нет, есть только позитив и happy virus”.

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Коронавируса нет, есть только позитив и happy virus😄💪🏽

Публикация от Антон Кадушин (@antonkadushin) 17 Мар 2020 в 7:25 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBA International Карен Чухаджян подхватил серьезную болезнь в своем последнем бою против российского боксера Сергея Воробьева, тренером которого является Кадушин.

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Автор

Михаил Морозов

По материалам: www.obozrevatel.com