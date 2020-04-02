Контактировал с Усиком: российский тренер заразился коронавирусом
Российский тренер Антон Кадушин, контактировавший с украинцем Александром Усиком после отмены лицензионного олимпийского турнира по боксу в Лондоне, заразился коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
"Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо", – написал Кадушин у себя в Instagram и рассказал о своем самочувствии.
Антон Кадушин, Александр Усик и Глеб Бакши
@antonkadushin
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо💪🏽💪🏽💪🏽
Стоит отметить, что за неделю до болезни россиянин опубликовал совместную фотографию с Александром Усиком и своим подопечным Глебом Бакши, написав, что "коронавируса нет, есть только позитив и happy virus”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Коронавируса нет, есть только позитив и happy virus😄💪🏽
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBA International Карен Чухаджян подхватил серьезную болезнь в своем последнем бою против российского боксера Сергея Воробьева, тренером которого является Кадушин.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме “Коронавирус” на OBOZREVATEL.
Автор
Михаил Морозов
По материалам: www.obozrevatel.com
Отправить ответ